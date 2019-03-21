إعلان إستدراج عروض

==============

الساعـة التاسعة من نهار الاربعاء الواقع في 13/11/2019 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة- مصلحة القوامة في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحـدت إستدراج عروض لتلزيم التأمين على السيارات السياحية الخاصة العائدة للعسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين في مؤسسات وزارة الدفاع الوطني والمديريـة العامة للأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولـة وعائلاتهم للعـام 2019- 2020.

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 9/ م ع إ / م ق/1 تاريخ 14 / 10 /2019.

يمكن لمن يرغب الإشتراك في إستدراج العروض هذا والحائزين على ترخيص إشتراك في صفقات الجيش الإطلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة مبنى عفيف معيقل – مصلحة القوامة في خلال أوقات الدوام الرسمي .

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة .

يجب أن تصل عروض المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم