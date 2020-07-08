إستشهد بتاريخ 4 / 8 / 2020 النقيب ايمن نور الدين من فوج المدفعية الاول.

ينتق الجثمان بتاريخ 7 / 8 / 2020 الساعة 8.00 من المستشفى العسكري المركزي إلى بلدة النمرية – مرج الوفا – الجنوب حيث يقام المأتم عقب صلاة الظهر ويوارى الثرى في جبانة البلدة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ولمدة ثلاثة ايام في حسينية بلدة النمرية وسيقام ذكرى بمناسبة مرور ثلاثة ايام على إستشهاده بتاريخ 9 / 8 / 2020 الساعة 16.00 في حسينية البلدة المذكورة.