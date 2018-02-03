إشكال بين أشخاص من آل شومان في بلدة سرعين الفوقا

السبت, 16 حزيران 2018

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه، حصل إشكال في بلدة سرعين الفوقا- البقاع بين عددٍ من الأشخاص من آل شومان لأسباب عائلية، تطوّر إلى تبادل إطلاق نار من أسلحة حربية، نجم عنه وفاة الرقيب في الجيش اللبناني حسين مفلح شومان والسيدة منى علي شومان، وإصابة 5 أشخاص بجروح، نُقلوا على أثرها إلى مستشفيات المنطقة للمعالجة. وقد تدخلت قوة من الجيش وعملت على فض الإشكال وإعادة الوضع إلى طبيعته، وتمّ توقيف أحد المتورطين في الإشكال، فيما تجري ملاحقة باقي المشاركين لتوقيفهم وإحالتهم على القضاء المختص.