إشكال في بلدة الخيارة – البقاع الغربي وتدخل قوة من الجيش

الخميس, 17 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش ــــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 16 /8 /2023، لدى تدخل دورية من مديرية المخابرات تؤازرها وحدة من الجيش لمعالجة إشكال في بلدة الخيارة - البقاع الغربي، تعرضت لإطلاق نار فرّد عناصرها على مصادر النيران ما أدى إلى وقوع قتيلين وعدد من الجرحى من بين مطلقي النار. وقد أوقِف 10 مواطنين لتورطهم في الإشكال وإطلاقهم النار على عناصر الجيش.

بوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف بقية المتورطين.