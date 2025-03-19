إصابة أحد العسكريين ومقتل مواطن مطلوب وشخص آخر أثناء عملية توقيف في بلدة برقايل - عكار

الأربعاء, 19 آذار 2025

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 19 /3 /2025، أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة برقايل – عكار عملية توقيف المواطن (و.س.) المطلوب لإطلاقه النار وتورطه في الإشكال الذي وقع في البلدة المذكورة بتاريخ 18/3/2025، أطلق النار على الدورية من سلاح حربي، ما أدى إلى تعرّض أحد العسكريين لإصابة متوسطة. على أثر ذلك، ردّ العناصر بالمثل ما أسفر عن مقتل المطلوب وشخص آخر كان برفقته. كما ضُبط في حوزته السلاح الحربي بالإضافة إلى رمانة يدوية.

سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.