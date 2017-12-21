إطارات للشاحنات نوع كاماز وأورال لصالح الجيش

السبت, 09 كانون الأول 2017

مناقصة عامة
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الساعة الحادية عشرة من نهـار الخميس الواقع في 2017/12/21 تجري وزارة الدفـاع الوطني – المديرية العامة للإدارة- مصلحة العتاد في قاعة المناقصات الكائنة في مبنى عفيف معيقل – أول طريق الحدت مناقصة عامة لتلزيـم :
إطارات للشاحنات نوع كاماز وأورال لصالح الجيش.

 

موضوع دفتر الشروط الخاص رقم 64/ م ع إ / م ع/1 تاريخ 2017/10/2.

 

يمكن لمن يرغب الإشتراك في المناقصة العامـة  هذه الإطـلاع على دفتر الشروط الخاص في المديريـة العامـة للإدارة – مصلحة العتاد في مبنى عفيف معيقل خلال أوقات الدوام الرسمي.

 

ترسل العروض بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.
يجب أن تصل عروض  المتعهدين قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للتلزيم.