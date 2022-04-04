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"إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام ونشاطاتها"
السبت, 02 نيسان 2022
تعلن قيادة الجيش – مديرية التوجيه، عن قيام المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام، بالتعاون مع اللجنة الوطنية للتوعية من مخاطر الألغام، بإطلاق حملة وطنية تذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام، اعتباراً من 4 / 4 / 2022 ولغاية 12 / 4 / 2022، تتخللها أنشطة رياضية وثقافية مختلفة. لذا تتشرَّف هذه القيادة، بدعوة وسائل الإعلام إلى حضور وقائع الحملة وتغطيتها، وفقاً للبرنامج الآتي:
|ملاحظات
|المكان
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نوع النشاط
|التاريخ
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مختلف المناطق اللبنانية
|توزيع منشورات توعية على المواطنين العابرين على حواجز الجيش اللبناني.
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إعتباراً من 4 / 4 / 2022
ولغاية
|برجا
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية، عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند.
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4 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|رأس بعلبك
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند.
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5 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|تول
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.
|عكار
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند.
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6 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|كفرتبنيت
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، تقديم مسرحية دمى للأطفال وإقامة عرض تدليلي حول الكلاب الكاشفة للألغام، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.
|كفرشوبا
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.
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7 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|النبطية
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.
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8 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|قرنايل
|إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند.
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11 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
|عرسال
|إقامة يوم توعية يتضمن أنشطة ترفيهية تتعلق بالتوعية من مخاطر الألغام، إلقاء محاضرة توعية، وتوزيع منشورات توعية على المشاركين، وذلك بالتعاون مع منظمة هانديكاب العالمية (HI) و جامعة البلمند.
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12 / 4 / 2022
اعتباراً من الساعة 10.00
- ملاحظة :
- لمزيد من الاستفسار عن برنامج الحملة الاتصال بالضابط المنسق على الرقم: 141869 / 03