"إطلاق الحملة الوطنية التذكيرية للتوعية من مخاطر الألغام ونشاطاتها"

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مختلف المناطق اللبنانية توزيع منشورات توعية على المواطنين العابرين على حواجز الجيش اللبناني. إعتباراً من 4 / 4 / 2022 ولغاية

12 / 4 / 2022

برجا إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية، عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند. 4 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00

رأس بعلبك إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند. 5 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00

تول إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.

عكار إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند. 6 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00

كفرتبنيت إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، تقديم مسرحية دمى للأطفال وإقامة عرض تدليلي حول الكلاب الكاشفة للألغام، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند.

كفرشوبا إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (UNIFIL)، المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند. 7 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00

النبطية إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR" وتقديم مسرحية دمى للأطفال، وذلك بالتعاون مع المجموعة الإستشارية للألغام (MAG) وجامعة البلمند. 8 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00

قرنايل إقامة نشاط حول التوعية من مخاطر الألغام يتضمن إلقاء محاضرة حول مشكلة الألغام والقنابل العنقودية،عرض فيديو على أجهزة الواقع الإفتراضي "VR"، وذلك بالتعاون مع جامعة البلمند. 11 / 4 / 2022 اعتباراً من الساعة 10.00