إطلاق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية

الثلاثاء, 21 نيسان 2020

تفقّد عضو المجلس العسكري اللواء الركن الياس الشاميه مديرية التعاون العسكري المدني CIMIC، حيث أطلق العمل بمركز الاتصال الخاص بعملية توزيع المساعدات الاجتماعية، ونقل إلى الضباط والعسكريين توجيهات القيادة لحسن سير التنفيذ واطّلع على مراحله والصعوبات التي تتخلّله.

وقد أنشأت قيادة الجيش المركز المذكور بغية متابعة عملية التوزيع من قبل الوحدات ومعالجة الثغرات بشكل فوري، كما أنه يتضمن خطوطاً هاتفية للمدنيين لتلقّي الاستفسارات والمراجعات والشكاوى في حال وجودها.