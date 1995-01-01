إطلاق النار على حاجز تابع للجيش في محلّة رأس المال – الهرمل

السبت, 14 كانون الثاني 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخه حوالى الساعة 14.00، أقدم ثلاثة أشخاص يستقلّون سيارة نوع رانج روفر من دون لوحات، على تجاوز حاجز تابع للجيش في محلّة رأس المال – الهرمل، على الرغم من إنذارهم بوجوب التوقّف عدة مرّات، ما اضطر عناصر الحاجز إلى إطلاق النار باتجاه إطارات السيارة المذكورة، فترجّل الأشخاص المذكورون أعلاه وأطلق أحدهم النار باتجاه عناصر الجيش الذين ردّوا على النار بالمثل، ما أدّى إلى إصابة المواطن علي محمد دندش بجروح خطيرة، حيث تمّ نقله إلى أحد مستشفيات المنطقة للمعالجة، وما لبث أن فارق الحياة متأثراً بجروحه. وتمّ توقيف المواطن عباس محمد ناصر الدين، فيما تمكّن مطلق النار وهو المدعو يوسف محمد دندش من الفرار مع سلاحه.

تولّت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث بإشراف القضاء المختص.