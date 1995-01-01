الاثنين, 10 تموز 2023

بتاريخ 10 / 7 /2023 تمّ إطلاق تمرين Resolute Union 2023 في قاعدة جونيه البحرية، وهو يستمر لمدة 8 أيام وينفَّذ بقيادة القوات البحرية في الجيش ومشاركة وحدات أخرى، إضافة إلى عناصر من فرق التدريب الأميركية والبريطانية والفرنسية، ووحدات أردنية وعراقية ومصرية.

يهدف التمرين إلى تعزيز قدرات القوات البحرية والوحدات المشاركة، وتفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات في مجالات: عمليات الإبرار، المراقبة والسيطرة على المسطح المائي، الغطس، إتلاف الذخائر، البحث والإنقاذ، اعتراض السفن وتفتيشها، طب الغطس.