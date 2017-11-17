الحاقاً للاعلان رقم 5662/م ع إ/م م/3 تاريخ 24/11/2017، تعلن وزارة الدفـاع الوطني – المديريـة العامـة للإدارة - مصلحة الهندسة أنه في الساعة التاسعة من نهار الخميس الواقع في 15/3/2018 تعقد جلسـة لدرس ملفات الشركات التي إطلّعت على دفتر الشروط الفني المتعلق بالمؤهلات المطلوبة للشركات الراغبة إعداد دراسة انشاء مستشفى عسكري مركزي ومستشفيات فرعية في المناطق.

موضوع دفتر الشروط الفني رقم 934/ ت ج / هندسة/م د تاريخ 17/11/2017.

ترسل الملفات بالبريد المضمون المغفل الى العنوان التالي :

وزارة الدفاع الوطني – المديرية العامة للإدارة - مصلحة المالية - مكتب عقد النفقات – اليرزة.

يجب أن تصل ملفات الشركات قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد للجلسة.

مع الاشارة الى انه يمكن تقديم طلبات استفسار او إستيضاح بشأن دفتر الشروط الفني الى مصلحة الهندسة- مبنى عفيف معيقل - الحدت بمهلة عشرة أيام حداً اقصى من تاريخ الاعلان في الجريدة الرسمية.