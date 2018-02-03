إقامة احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع وقيادات المناطق لمناسبة عيد الجيش

الثلاثاء, 31 تموز 2018

لمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لتأسيس الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حاتم ملّاك رئيس الأركان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة. وقد تلا رئيس الأركان أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين في المناسبة، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، ثم جرى وضع إكليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة.

وفي الإطار عينه، أقيمت احتفالات مماثلة في قيادات المناطق العسكرية، جرى خلالها وضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في كل منطقة، وإحياء ذكراهم بحضور شخصيات رسمية وروحية.

كما قامت وفود عسكرية بوضع أكاليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين، وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب في بلدة غزير، العماد جان نجيم في بلدة كفرتيه، اللواء عادل شهاب في محلة رأس النبع، العماد إميل البستاني في بلدة حارة صخر، العماد اسكندر غانم في بلدة صغبين، العماد حنا سعيد في بلدة القليعة – مرجعيون، العماد ابراهيم طنوس في بلدة القطلبة – القبيات، والعماد فكتور خوري في بلدة عمشيت.