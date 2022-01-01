إقامة حفل بمناسبة مرور عشر سنوات على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان

الخميس, 10 تشرين الثاني 2022

أُقيم قبل ظهر اليوم في فندق موفنبيك ــ بيروت حفل بمناسبة مرور عشر سنوات على الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومشروع تعزيز قدرات الإدارة المتكاملة للحدود في لبنان، حضره نائب رئيس أركان الجيش للعمليات العميد الركن حسن جوني ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان، والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD، والمؤسسات والسفارات المعنية بالمشروع، إلى جانب عددٍ من الضباط.

وألقى العميد الركن جوني كلمةً جاء فيها:" أدى دعم الاتحاد للبنان إلى نتائج إيجابية باهرة، سواء على صعيد تزويد الجيش وسائر القوى الأمنية بالوسائل والتقنيات الحديثة للتنسيق في ما بينها في مجال ضبط الحدود، أو على صعيد تدريب عناصر متخصصين من هذه القوى. ويعكس ذلك مدى الثقةِ التي يتحلى بها لبنان في نظر أصدقائه الأوروبيين، والدورَ الفاعلَ الذي يؤدّيه من خلال المساهمة في منع الهجرة غير الشرعية من أراضيه إلى الدول الأوروبية عبر البحر، على الرغم من نزوحِ أكثر من مليون ونصف المليون سوري إلى الأراضي اللبنانية".