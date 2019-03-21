إقامة حفل تخريج جنود إناث في الوروار بحضور رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون

الجمعة, 12 نيسان 2019

ترأس رئيس الأركان اللواء الركن أمين العرم، ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم، احتفال تخريج 1429 عنصراً من العسكريين الإناث في فوج الهندسة – الوروار، بعد أن أنهين دورة التدريب الأساسي المخصصة لهن، بحضور عدد من كبار ضباط الجيش وذوي المتخرجات.

وقد ألقى اللواء الركن العرم كلمة في الاحتفال جاء فيها: "لقد جمعت المرأة في الجيش شرف الأمومة وتربية الأبناء على أسس إنسانية وأخلاقية سامية، مع شرف أداء رسالة الجندية والدفاع عن الوطن، وأدخلت إلى العمل العسكريّ رونقاً خاصاً، ورفعت مستوى الأداء والتفاني والاحترام، بحيث برز تكامل واضح بين العسكريين الذكور والإناث، في مختلف الوظائف والمهمات".

وأضاف أنّ المؤسسة العسكرية مساهم فاعل في بناء مستقبل أبنائنا، لأن الأمن جزء لا يتجزأ من الاقتصاد، فلا نهضة اقتصادية وإنمائية إلا في جوّ أمنيّ مستقرّ؛ فالاستثمار في الأمن هو في الحقيقة استثمار في الاقتصاد، ودفع لعجلة النموّ والتقدم.

وفي ختام الحفل، جرى عرض عسكري شاركت فيه العسكريات المتخرجات.