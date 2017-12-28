إقامة حفل تخريج دورة في مجال الإعداد والتوجيه

الأربعاء, 28 شباط 2018

بحضور قائد كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان العميد الركن الطيار بسام ياسين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وعدد من الضباط والمدعوّين، نظمت أكاديمية الدراسات العليا الدبلوماسية والعلاقات الدولية والمعهد الدولي للبروتوكول بالتعاون مع الكلية، حفل تخريج ضباط من الجيش والأجهزة الأمنية، وأطباء ومحامين وأساتذة جامعيين وأكادميين مدنيين، أنهوا دورات في الإعداد والتوجيه في مجال العلاقات الدولية والاستراتيجية والبروتوكول والثقافة العامة. واختتم الحفل بتوزيع الشهادات على المتخرجين وتبادل أنخاب بالمناسبة.