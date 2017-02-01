إقامة حفل تخريج رتيب وجنود متمرنين ومجندين مددت خدماتهم في ملعب طرابلس البلدي

الجمعة, 21 كانون الأول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ملعب طرابلس البلدي – الشمال، حفل تقديم رتيب وجنود متمرنين ومجندين (مددت خدماتهم) للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة العاشر العميد الركن عبد المنعم مكي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، حضره ذوو المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط، وقد ألقى العميد الركن مكي كلمة بالمناسبة جاء فيها: "لقد ائتمنكم الشعب على مصيره، فكونوا على قدر هذه الثقة الغالية، وتذكروا أنه كلما عصفت الرياح بالوطن، تعلقت بكم الآمال. واعلموا أن جيشكم ينتظركم بفارغ الصبر لتضخوا في عروقه دماً جديداً نابضاً بروح الفتوة والعنفوان، ولتشاركوا إلى جانب رفاقكم في مهمات الدفاع والأمن والإنماء."

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.