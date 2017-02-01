إقامة حفل تقديم مجندين "مددت خدماتهم" إلى العلم في ملعب صيدا البلدي

الجمعة, 28 كانون الأول 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في ملعب صيدا البلدي – الجنوب، حفل تقديم مجندين (مددت خدماتهم) للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الثامن العميد الركن فواز شديد ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ذوو المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط. وقد ألقى العميد الركن شديد كلمة بالمناسبة جاء فيها: "غداً ستنضمون إلى رفاق لكم في المؤسسة العسكرية، بعد أن تم إعدادكم فكرياً وجسدياً، لتقوموا إلى جانبهم بتنفيذ مهمات مختلفة، فكونوا على قدر ثقة المؤسسة بكم، واضعين نصب أعينكم أن بقاء لبنان يتوقف على قوة جيشكم ووحدته. وليكن هاجسكم الدائم الولاء المطلق للمؤسسة والوطن، والوقوف إلى جانب أبناء شعبكم، لتقديم يد العون لهم كلما دعت الحاجة، فهم يعقدون عليكم الآمال، ويرون فيكم ملاذهم الآمن في أوقات الشدائد والصعاب".

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شارك فيه المتخرّجون.