إقامة حفل تقديم مجندين مددت خدماتهم للعلم في قاعدة رياق الجوية - البقاع

الجمعة, 30 تشرين الثاني 2018

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة رياق الجوية – البقاع، حفل تقديم مجندين (مددت خدماتهم) للعلم، بعد أن أنهوا فترة التدريب المقررة لهم. ترأس الحفل قائد لواء المشاة الثالث العميد الركن حسن حيدر ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره ذوو المتخرجين إلى جانب عدد من الضباط. وألقى العميد الركن حيدر كلمة بالمناسبة جاء فيها: " تتقدمون اليوم للعلم في وقت يتعرّض فيه الوطن لأخطارٍ كثيرة، لتكونوا رأس حربة في الدفاع عن وحدة لبنان وسيادته وصيغة العيش المشترك بين أبنائه، في مواجهة العدو الإسرائيلي والتنظيمات الإرهابية التي حاولت ولا تزال، إشاعة مناخات الفوضى والانقسام والتعصّب البغيض في البلاد."

وفي ختام الحفل جرى عرض عسكري شاركت فيه الوحدات المتخرجة.