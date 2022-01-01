إقامة حفل لمناسبة الانتهاء من مشروع تطوير معهد القصر الفني

الأربعاء, 12 تشرين الأول 2022

أقيم قبل ظهر اليوم في بلدة القصر - الهرمل حفل لمناسبة الانتهاء من مشروع تطوير معهد القصر الفني (بناء سور وملعب شتوي وغرفة حرس)، بالتعاون بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني (CIMIC) في الجيش اللبناني، وذلك بحضور سفير المملكة الهولندية في لبنان السيد Hans Peter van der Woude، ومسير أعمال المديرية العقيد الركن إياد العلم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، إلى جانب عدد من السلطات الروحية والمدنية وأبناء المنطقة والقرى المجاورة.

ألقى السفير الهولندي كلمة بالمناسبة أعرب فيها عن شكره وامتنانه للشراكة بين المملكة الهولندية ومديرية التعاون العسكري - المدني في الجيش اللبناني، والتي تهدف إلى تفعيل الترابط الإجتماعي وتعزيز الثقة بين المجتمع المحلي والجيش، ما يساعده على الاضطلاع بدوره الجوهري في تأمين سلامة لبنان وتعزيز استقراره.

كما ألقى العقيد الركن العلم كلمة اعتبر فيها أن التعاون مع المملكة يجسّد تَمَسُّكَها بالصداقةِ التاريخيةِ بين الشعبينِ اللبنانيِّ والهولنديِّ، والتزامَها الإنسانيَّ بمساعدةِ اللبنانيينَ على تخطّي صعوباتِ هذه المرحلةِ القاسية. وقال: "أؤكّد لأهلنا في الهرمل وباقي المناطق: إنّكم في وجدانِ الجيشِ وفي قلبِ وطنِنا الواحدِ لبنان. وعهدٌ علينا أنْ نبقى إلى جانبِكم، ضمانةً للأمنِ والاستقرارِ مهما اشتدّتِ التحدياتُ وغلتِ التضحيات".