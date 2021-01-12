إقامة ندوة عربية عسكرية رياضية في كلية القيادة والأركان

الأربعاء, 20 تشرين الأول 2021

أقيمت في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان ندوة عربية عسكرية عن التغذية الرياضية والمنشطات وطرق التدريب الرياضي عبر تقنية Video Conference، حضرها قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن الياس حنا ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلون عن جامعة الدول العربية ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية اللبنانية والاتحاد العربي للرياضة العسكرية. تمحورت الندوة حول التغذية الرياضية والمنشطات، وطرق التدريب الرياضي، وآخر التوصيات العلمية في هذا الإطار.

واعتبر ممثل قائد الجيش أن النشاط الرياضي يشكّل حاجةً أساسيةً للوحدات العسكرية، نظراً للمهمات المتواصلة التي تقوم بها، وضرورة تمتُّع العسكريين باللياقة والقدرة على تحمّل المشقات خلال تنفيذ واجباتهم.