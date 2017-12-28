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إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية
تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، حيث سيشارك فيه رياضيون من الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الجمارك العامة والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية والأهلية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 17 /2 /2018، لذا تدعو هذه القيادة وسائل الإعلام كافة إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي:
|
نوع النشاط
|التوقيت
|
لقاء مصارعة ( فريق الجيش x لاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمصارعة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.00
|
لقاء مبارزة ( فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الإتحاد اللبناني للمبارزة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.00
|
لقاء جودو( فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الإتحاد اللبناني للجودو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
لقاء تايكواندو (فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الإتحاد اللبناني للتايكواندو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
لقاء ملاكمة (فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الإتحاد اللبناني للملاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
وصول ممثل العماد قائد الجيش
|
10.00
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إفتتاح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد المجلس الدولي للرياضة العسكرية .
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10.05
|
مباراة في شد الحبل بين عناصر من فرق الجيش الرياضية وفرق من الأجهزة الأمنية ( المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لأمن الدولة، فوج الإطفاء، مديرية الجمارك العامة، المديرية العامة للدفاع المدني) الصليب الأحمر اللبناني، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان......
|
10.10
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مباراة كرة اليد أو كرة السلة أو كرة الطائرة أو كرة القدم للصالات.
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10.30
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توزيع الميداليات والكوؤس على الفائزين.
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11.30