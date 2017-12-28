الاثنين, 12 شباط 2018

تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، حيث سيشارك فيه رياضيون من الجيش والأجهزة الأمنية، والدفاع المدني وفوج الإطفاء ومديرية الجمارك العامة والصليب الأحمر اللبناني، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية والأهلية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 17 /2 /2018، لذا تدعو هذه القيادة وسائل الإعلام كافة إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي: