الاثنين, 18 شباط 2019

تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، والمديرية العامة للدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني واللجنة الأولمبية اللبنانية، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 20 /2 /2019، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي: