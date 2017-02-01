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إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية
تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، والمديرية العامة للدفاع المدني وفوج الإطفاء والصليب الأحمر اللبناني واللجنة الأولمبية اللبنانية، وفريق من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، إضافة إلى فرق من الاتحادات والجمعيات الرياضية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 20 /2 /2019، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي:
|نوع النشاط
|التوقيت
|
لقاء مصارعة ( فريق الجيش x لاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمصارعة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
8.30
|
لقاء مبارزة ( فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمبارزة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.00
|
لقاء جودو( فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للجودو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
لقاء تايكواندو (فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للتايكواندو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
10.00
|
لقاء ملاكمة (فريق الجيش xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للملاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
10.30
|
وصول ممثل العماد قائد الجيش
|
11.00
|
إفتتاح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ونشيد المجلس الدولي للرياضة العسكرية .
|
11.05
|
مباراة في إحدى الألعاب الإجمالية مع فرق من الجامعات أو الأندية المنضوية ضمن الاىتحادات الرياضية لهذه الألعاب.
|
11.10
|
مباراة في شد الحبل بين عناصر من فرق الجيش الرياضية وفرق من الأجهزة الأمنية ( المديرية العامة للأمن العام، المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، المديرية العامة لأمن الدولة، فوج الإطفاء، المديرية العامة للجمارك، المديرية العامة للدفاع المدني) الصليب الأحمر اللبناني، قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.
|
11.30
|
توزيع الميداليات والكوؤس على الفائزين.
|
12.00