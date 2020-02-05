- En
- Fr
- عربي
إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية
تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، وعدد من اللجان والأندية الرياضية الوطنية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 18 / 2 /2020، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي:
|
نوع النشاط
|
التوقيت
|
بدء النشاطات
|
8.35
|
لقاء مصارعة ( فريق الجيش اللبناني x لاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمصارعة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
8.35
|
لقاء مبارزة ( فريق الجيش اللبناني xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للمبارزة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
8.35
|
لقاء جودو( فريق الجيش اللبناني xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للجودو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
لقاء تايكواندو (فريق الجيش اللبناني xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للتايكواندو وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
لقاء ملاكمة (فريق الجيش اللبناني xلاعبو الأندية والجمعيات الرياضية المنضوية ضمن الاتحاد اللبناني للملاكمة وعناصر من الأجهزة الأمنية)
|
9.30
|
توزيع الميداليات والكوؤس على الفائزين.
|
10.30