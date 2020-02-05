الثلاثاء, 18 شباط 2020

تعلن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، عن إقامة نشاط رياضي بمناسبة الذكرى السنوية لإنشاء المجلس الدولي للرياضة العسكرية، بمشاركة رياضيين من الجيش والأجهزة الأمنية، وعدد من اللجان والأندية الرياضية الوطنية، وذلك في مجمّع الرئيس العماد إميل لحود الرياضي العسكري بتاريخ 18 / 2 /2020، لذا تدعو هذه القيادة من يرغب من وسائل الإعلام إلى تغطية وقائع هذا النشاط، وفقاً للبرنامج الآتي: