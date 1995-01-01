إقامة ورشة عمل حول "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام" في فندق الهلتون حبتور- سن الفيل

الخميس, 31 آب 2023

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان التالي:

برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، أقيمت في فندق الهلتون – حبتور في سن الفيل ورشة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية في الأعمال المتعلقة بالألغام"، بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة اللبنانية والوزارات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بالأعمال المتعلقة بالألغام.

افتتح الورشة رئيس المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام العميد الركن جهاد البشعلاني ممثلًا قائد الجيش، وألقى كلمة جاء فيها: "يشكل التلوث بالأجسام غير المنفجرة بما تتضمن من ألغام وذخائر عنقودية وغيرها، خطرًا داهمًا ومستمرًّا على حياة المواطنين. وتهدف ورشة العمل هذه إلى وضع مسودة الإطار القانوني لجميع المشاركين في النشاطات المنفذة ضمن الأعمال المتعلقة بالألغام والمستفيدين منها لفهم واضح حول أدوارهم وواجباتهم ومسؤولياتهم".