إقامة ورشة عمل حول تطبيق لبنان التزاماته في اتفاقية الذخائر العنقودية على مستوى الخبراء والدول الداعمة

الأربعاء, 22 كانون الثاني 2020

نظّمت السفارة النروجية في لبنان في فندق Crowne Plaza – بيروت، بالاشتراك مع المركز اللبناني للأعمال المتعلقة بالألغام في الجيش اللبناني، ورشة عمل لدعم لبنان في تطبيق التزاماته في اتفاقية الذخائر العنقودية على مستوى الخبراء والدول الداعمة، وذلك بحضور عدد من سفراء الدول وممثلين عن الجهات المانحة والمنظمات والجمعيات العاملة في مجال العمليات الإنسانية للأعمال المتعلّقة بالألغام وعدد من الضباط.