إقامة ورشة عمل حول مكافحة الفساد

الخميس, 30 كانون الثاني 2020

أقيمت في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان، ورشة عمل في مجال مكافحة الفسادBISL course for Anti – Corruption training، بتنظيم وإشراف ملحق الدفاع لدى السفارة البريطانية المقدم Alex HILTON، ومشاركة عدد من ضباط الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك.

تهدف هذه الورشة إلى شرح أسس مكافحة الفساد في الإدارات الرسمية والخاصة، وتطبيق مبادئ الشفافية وتطوير الأداء الإداري للمؤسسات.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على الضباط وتقديم دروع تذكارية.