إنقاذ عدد من المواطنين كانوا محتجزين داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج في منطقتي اللقلوق وجرود بعلبك

الجمعة, 19 كانون الثاني 2018

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بنتيجة العاصفة الثلجية التي تعرض لها لبنان، قامت وحدات من الجيش ليل أمس وفجر اليوم، بانقاذ 10 مواطنين في منطقتي اللقلوق وجرود بعلبك كانوا محتجزين داخل سياراتهم بسبب تراكم الثلوج، حيث تم إخلاؤهم وتقديم الإسعافات الأولية لهم، ونقل سياراتهم من الأماكن المذكورة .

وتدعو قيادة الجيش المواطنين لدى حصول حوادث مماثلة، إلى الاتصال بأقرب مركز عسكري إذا أمكن، أو بغرفة عمليات قيادة الجيش وغرف عمليات المناطق العسكرية على الأرقام التالية:

- قيادة الجيش: 1701 – مقسم 20335

- جبل لبنان: 454004/ 05 – مقسم 41031

- البقاع: 950814/ 08 - مقسم 66031

- الشمال: 381640/ 06 – مقسم 61031

- الجنوب: 725800/ 07 – مقسم 56031