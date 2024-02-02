توفيت السيدة فرح بو ضاهر ابنة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر (750090) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2024 الساعة 15,30 و توارى الثرى في جبانة بلدة الزعرورية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة وبتاريخ 3 و 4 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في خلية البلدة وبتاريخ 7 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة محي الدين برغوت الخاشقجي - بيروت أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر على رقم الهاتف: 03/510799.