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Published by lebarmy12 on جمعة, 02/02/2024 - 14:27
توفيت السيدة فرح بو ضاهر ابنة العميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر (750090) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ 2 / 2 / 2024 الساعة 15,30 و توارى الثرى في جبانة بلدة الزعرورية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في منزل الضابط المتقاعد صاحب العلاقة وبتاريخ 3 و 4 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 14,00 ولغاية الساعة 18,00 في خلية البلدة وبتاريخ 7 / 2 / 2024 إبتداءً من الساعة 15,00 ولغاية الساعة 18,00 في قاعة محي الدين برغوت الخاشقجي - بيروت أو عبر الإتصال بالعميد الركن المتقاعد مصطفى بو ضاهر على رقم الهاتف: 03/510799.
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Date:
الجمعة, فبراير 2, 2024