توفيت السيدة صونيا نجيم ابنة الملازم أول المتقاعد المتوفى سعيد نجيم ووالدة كل من العميد المتقاعد جوزف نجيم من ضباط الجيش اللبناني والعميد المتقاعد عبدو نجيم من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وشقيقة كل من العميد المتقاعد جورج نجيم والعميد المتقاعد المتوفى غسان نجيم كلاهما من ضباط المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.

يقام المأتم بتاريخ 3 / 4 / 2023 الساعة 12.00 في كنيسة مار الياس- انطلياس.

تقبل التعازي بتاريخ 3 / 4 / 2023 قبل الدفن ابتداءً من الساعة 10.00 في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبعد الدفن لغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار الياس – دورس – بعلبك، وبتاريخ 4 / 4 / 2023 إبتداءً من الساعة 11.00 ولغاية الساعة 18.00 في كنيسة مار الياس – انطلياس، أو عبر الإتصال بالعميد المتقاعد جوزف نجيم على رقم الهاتف: 293017 / 03.