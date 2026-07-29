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Published by lebarmy2 on أربعاء, 07/29/2026 - 11:36
توفي السيد كريستوفر جو حداد ابن العميد الإداري المتقاعد جورج حداد (٩٢٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد كريستوفر جو حداد ابن العميد الإداري المتقاعد جورج حداد (٩٢٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مارمتر) - الأشرفية - بيروت ويوارى الثرى في مدافن العائلة.
تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٢.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٠/٢٨٤٠٣٢.
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Date:
الأربعاء, يوليو 29, 2026