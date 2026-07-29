توفي السيد كريستوفر جو حداد ابن العميد الإداري المتقاعد جورج حداد (٩٢٠١٠١) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ الساعة ١٥.٠٠ في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الأرثوذكس (مارمتر) - الأشرفية - بيروت ويوارى الثرى في مدافن العائلة.

تُقبل التعازي يوم الأربعاء بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٢٩ ابتداءً من الساعة ١٢.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ ويوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٦/٧/٣٠ ابتداءً من الساعة ١١.٠٠ ولغاية الساعة ١٨.٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أو عبر الاتصال بالضابط المتقاعد صاحب العلاقة على رقم الهاتف: ٧٠/٢٨٤٠٣٢.