Published by lebarmy15 on اثنين, 12/02/2024 - 19:35

توفي السيد أسعد جوزيف غصن ابن العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (٦٨٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۳ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع - المنصورية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي ٤ و ۲۰۲٤/١٢/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.

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Date: 
الاثنين, ديسمبر 2, 2024