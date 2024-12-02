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Published by lebarmy15 on اثنين, 12/02/2024 - 19:35
توفي السيد أسعد جوزيف غصن ابن العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (٦٨٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السيد أسعد جوزيف غصن ابن العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (٦٨٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۳ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع - المنصورية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي ٤ و ۲۰۲٤/١٢/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الاثنين, ديسمبر 2, 2024