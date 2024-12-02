توفي السيد أسعد جوزيف غصن ابن العميد الركن الطيار المتقاعد جوزيف غصن (٦٨٠٠٠٣) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/۱۲/۳ الساعة ۱۱:۰۰ في كنيسة القديسة تريز الطفل يسوع - المنصورية.

تقبل التعازي قبل الدفن وبتاريخي ٤ و ۲۰۲٤/١٢/٥ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.