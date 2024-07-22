توفي السفير مصطفى منير حمدان ابن العميد الركن المتقاعد المتوفى منير حمدان (۳۹۰۰۰۱) وشقيق المقدم المهندس المتقاعد المتوفى سعيد حمدان (۷۲۰۰۰۱) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ۲۰٢٤/٧/٢٢ بعد صلاة العصر في مسجد أبو بكر الصديق - شحيم، ويوارى الثرى في جبانة مرج علي

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٣ و۲۰٢٤/٧/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد الخاشقجي - بيروت.