- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy15 on اثنين, 07/22/2024 - 20:15
توفي السفير مصطفى منير حمدان ابن العميد الركن المتقاعد المتوفى منير حمدان (۳۹۰۰۰۱) وشقيق المقدم المهندس المتقاعد المتوفى سعيد حمدان (۷۲۰۰۰۱) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
توفي السفير مصطفى منير حمدان ابن العميد الركن المتقاعد المتوفى منير حمدان (۳۹۰۰۰۱) وشقيق المقدم المهندس المتقاعد المتوفى سعيد حمدان (۷۲۰۰۰۱) كلاهما من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ۲۰٢٤/٧/٢٢ بعد صلاة العصر في مسجد أبو بكر الصديق - شحيم، ويوارى الثرى في جبانة مرج علي
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وبتاريخي ٢٣ و۲۰٢٤/٧/٢٤ ابتداءً من الساعة ۱۱:٠۰ لغاية الساعة ١٧:٠٠ وبتاريخ ٢٠٢٤/٧/٢٥ ابتداءً من الساعة ١٦:٠٠ لغاية الساعة ۱۹:۰۰ في مسجد الخاشقجي - بيروت.
Ar
Date:
الاثنين, يوليو 22, 2024