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Published by lebarmy15 on اثنين, 09/09/2024 - 13:33
توفي الشاب كريس معلوف ابن العميد الركن المتقاعد جبرائيل معلوف (۸٦۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي الشاب كريس معلوف ابن العميد الركن المتقاعد جبرائيل معلوف (۸٦۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النياح - حدث بعلبك.
تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ في منزل والد الفقيد الكائن في عوكر - الطريق العام - بناية LES cyprees الطابق الثاني، وبتاريخي ۱۰ و۲۰۲٤/۹/۱۱ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في نادي الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۹/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأورثوذكس - الرابية، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جبرائيل معلوف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٢٨٥٧٥.
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Date:
الاثنين, سبتمبر 9, 2024