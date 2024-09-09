توفي الشاب كريس معلوف ابن العميد الركن المتقاعد جبرائيل معلوف (۸٦۰۱۷۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١٠ الساعة ١٦:٠٠ في كنيسة سيدة النياح - حدث بعلبك.

تقبل التعازي بتاريخ ٢٠٢٤/٩/٩ في منزل والد الفقيد الكائن في عوكر - الطريق العام - بناية LES cyprees الطابق الثاني، وبتاريخي ۱۰ و۲۰۲٤/۹/۱۱ ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في نادي الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ۲۰۲٤/۹/۱۲ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ١٩:٠٠ في كنيسة مار الياس للروم الأورثوذكس - الرابية، أو عبر الاتصال بالعميد الركن المتقاعد جبرائيل معلوف على رقم الهاتف الخلوي: ٠٣/٥٢٨٥٧٥.