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Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/05/2024 - 12:35
توفي المهندس مارك جو شديد ابن العميد الركن المتقاعد جورج شديد (۸۰۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.
توفي المهندس مارك جو شديد ابن العميد الركن المتقاعد جورج شديد (۸۰۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس المارونية - خربة قنافار.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.
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Date:
الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024