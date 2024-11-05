توفي المهندس مارك جو شديد ابن العميد الركن المتقاعد جورج شديد (۸۰۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.

يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس المارونية - خربة قنافار.

تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.