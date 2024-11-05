Published by lebarmy15 on ثلاثاء, 11/05/2024 - 12:35

توفي المهندس مارك جو شديد ابن العميد الركن المتقاعد جورج شديد (۸۰۰۰۱۷) من ضباط الجيش اللبناني.
يقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ الساعة ١٤:٠٠ في كنيسة مار الياس المارونية - خربة قنافار.
تقبل التعازي بتاريخ ۲۰۲٤/۱۱/٥ ابتداءً من الساعة ١٤:٠٠ لغاية الساعة ۱۷:۰۰، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٦ قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۰:۰۰ وبعده لغاية الساعة ۱۷:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ ٢٠٢٤/١١/٧ ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰  لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون كنيسة مار تقلا - الحازمية.

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Date: 
الثلاثاء, نوفمبر 5, 2024