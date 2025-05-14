توفي السيد كلود معكرون ابن العميد القيّم المتقاعد المتوفي هيكل معكرون (٥٢۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.

يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم - مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - المتحف طريق الشام، ويوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس في حريصا.

تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.