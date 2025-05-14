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Published by lebarmy5 on أربعاء, 05/14/2025 - 09:06
توفي السيد كلود معكرون ابن العميد القيّم المتقاعد المتوفي هيكل معكرون (٥٢۰۰۱۰) من ضباط الجيش اللبناني.
يُقام المأتم بتاريخ ٢٠٢٥/٥/١٤ الساعة ١٥:٠٠ في كنيسة القديس يوحنا الذهبي الفم - مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - المتحف طريق الشام، ويوارى الثرى في مدافن بازيليك القديس بولس في حريصا.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة ۱۱:۰۰ وبتاريخ ۲۰۲٥/٥/١٥ ابتداءً من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ۱۸:۰۰ في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه.
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Date:
الأربعاء, مايو 14, 2025