اتخاذ إجراءات لمنع التجوّل في الشوارع والطرقات اعتباراً من مساء اليوم

الجمعة, 27 آذار 2020

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

إنفاذاً لمقررات مجلس الوزراء المتعلقة بتطبيق التعبئة العامة في البلاد، تلفت قيادة الجيش انتباه المواطنين إلى أنّها اعتباراً من مساء اليوم، ستتّخذ إجراءات لمنع التجوّل في الشوارع والطرقات ما بين الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة الخامسة صباحاً، بالإضافة إلى مراقبة مدى تقيّد المؤسسات التي شملها القرار بالإقفال.

وتدعو قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع الإجراءات المتخذة.