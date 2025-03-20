الخميس, 20 آذار 2025

عُقد في مبنى قيادة الجيش اجتماع تمهيدي للّجنة العسكرية التقنية في لبنان MTC4L من أجل تطوير قدرات الجيش للقيام بمهماته في قطاع جنوب الليطاني، بحضور العميد الركن يوسف حداد نائب رئيس الأركان للتخطيط وضباط ومشاركين من عدة دول ومنظمات، من بينها: إيطاليا، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، المملكة المتحدة، ألمانيا، إسبانيا، الاتحاد الأوروبي، اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار (Mechanism)، اليونيفيل، إضافة إلى عدد من ضباط القيادة.

خلال الاجتماع، جرى التداول في التحديات التي يواجهها الجيش، وحاجات الوحدات المختصة لمتابعة تنفيذ المهمات في قطاع جنوب الليطاني. كما أثنى المشاركون على دور المؤسسة العسكرية في حماية أمن لبنان واستقراره، مشدّدين على ضرورة مساندتها لتجاوز الصعوبات القائمة.