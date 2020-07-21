اجتماع تنسيقي في وزارة الدفاع حول قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

الثلاثاء, 29 أيلول 2020

ترأست نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعاً تنسيقياً في مكتبها في الوزارة، حضره وزير الخارجية والمغتربين شربل وهبة، وقائد قوات اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديل كول، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، ونائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين السيدة كارولينا ليندهولم بيلينغ، والأمين العام للصليب الأحمر اللبناني السيد جورج كتانة، ونائب رئيس أركان العمليات في الجيش اللبناني العميد الركن بسام ياسين.

الاجتماع بحث في كيفية التنسيق بين جميع الأطراف المعنيين، من أجل الحد من هجرة الأشخاص عبر المياه الإقليمية اللبنانية، إضافة الى عمليات البحث والإنقاذ وضرورة الالتزام بالقانون، ومراقبة الحدود البحرية بالتعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل.

وجرت مناقشة حادثة الهجرة غير الشرعية الأخيرة وتداعياتها، لجهة وفاة عدد من الأشخاص من بينهم أطفال، وضرورة وقف هذه الأعمال التي تعتبر من ضمن قضايا الاتجار بالبشر، ودور السلطات القبرصية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى استقبال المهاجرين غير الشرعيين، إضافة إلى مسألة إعادتهم إلى لبنان.

الوزيرة عكر أكدت على ضرورة منع ووقف هذه الهجرة غير الشرعية باتجاه قبرص بكافة الوسائل المتاحة والتواصل مع السلطات القبرصية بهذا الخصوص، كي لا يتكرر ما حصل في ما سمي بقارب الموت والمخاطر والتداعيات التي نتجت عنه.