اجتماع في المركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجويّة بحضور العماد قائد الجيش

الثلاثاء, 14 آب 2018

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون، اجتماعاً للجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية اللبنانية في المركز الرئيسي لتدريب أفواج الحدود البرية في قاعدة رياق الجويّة، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richard والسفير البريطاني السيد Hugo Shorter، والمستشار الاستراتيجي لبرنامج التعاون الأمني البريطاني المتعلق بمشروع ضبط الحدود الجنرال المتقاعد Graeme LAMB، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

تم خلال اللقاء عرض إيجاز حول أهمية المساعدات التي قدمتها البلدان خلال الفترات السابقة، والإجراءات اللاحقة لتفعيل مهمة ضبط الحدود الشرقية والشمالية. ثمّ ألقى كل من السفيرة الأميركية Richard والسفير البريطاني Shorter كلمة نوّها فيها بأداء الوحدات العسكرية المنتشرة على الحدود وفي الداخل، وأكدا استمرار تعزيز قدرات الجيش لتنفيذ المهمات المطلوبة منه بجهوزية عالية، وخصوصاً في ما يتعلّق بمسألة ضبط الحدود الشرقية والشمالية بعد طرد التنظيمات الإرهابية منها.

من جهته، ألقى العماد عون كلمة أشار فيها إلى أنّ قيادة الجيش تُعير مسألة ضبط الحدود اهتماماً بالغاً لكونها خطوة أساسية لحفظ أمن البلد واستقراره، بخاصة في هذه المرحلة المثقلة بالأخطار والتحديات، وإنّ هذه اللجنة شكلت إطاراً فاعلاً لتنسيق التعاون المشترك. وأضاف أن تطوير مركز تدريب أفواج الحدود البرية بتمويل من المملكة المتحدة يأتي كخطوة أساسية في هذا الاتجاه، بحيث يصبح العسكريون على أتم الاستعداد للنهوض بالواجبات الموكلة إليهم في الأفواج الحدودية، كما توجّه بالشكر إلى الحكومتين الأميركية والبريطانية على جهودهما الكبيرة والمتواصلة في دعم الجيش اللبناني للقيام بواجباته الأمنية والدفاعية على مختلف الأراضي اللبنانية.

وفي الختام، جال قائد الجيش مع الحاضرين في المركز، واطلعوا على تجهيزاته وحاجاته لتطوير التدريب النوعي في ما خص مراقبة الحدود.