اجتماع في وزارة الدفاع حول اكتظاظ السجون في لبنان وتداعياته في ظل وباء كورونا

الثلاثاء, 20 تشرين الأول 2020

عقدت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اجتماعاً حول مسألة اكتظاظ السجون في ظل وباء كورونا وسبل التخفيف منه.

حضر الاجتماع رئيس المحكمة العسكرية الدائمة العميد منير شحادة ، رئيس محكمة التمييز العسكرية القاضي صقر صقر، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، مفوض الحكومة المعاون مايا كنعان، مفوض الحكومة المعاون منى حنقير، وقضاة التحقيق العسكري علي الموسوي وآلاء الخطيب ومارسيل باسيل ونجاة أبو شقرا، والقضاة المستشارين لدى المحكمة العسكرية القاضية ليلى رعيدي والقاضي حسن شحرور.

البحث تناول كيفية التنسيق بين النيابة العامة العسكرية وقضاة التحقيق والمحكمة العسكرية الدائمة ومحكمة التمييز العسكرية من أجل إيجاد حلول عملية للتخفيف من الموقوفين في النظارات ومراكز التوقيف والسجون.

المجتمعون أكدوا على العمل وفق هذه التدابير وجرت مناقشة السبل الآيلة إلى تحقيق ذلك في أسرع وقت ممكن، كما عرض القضاة للأسباب القانونية والتدابير المتعلقة بإمكانية إخلاء السبيل.