الأربعاء, 20 آذار 2019

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة، اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية لحماية الحدود البرية، بحضور السفيرة الأميركية السيدة Elizabeth Richard والسفير البريطاني السيد Chris RAMPLING يرافقهما الملحقين العسكريين، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. وجرى تقييم الخطوات التي تمّ تحقيقها في هذا المجال، وتلك اللاحقة لاستكمال تنفيذ البرنامج في ضوء احتياجات الجيش.

وشكر قائد الجيش السلطات الأميركية والبريطانية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، مثمناً حرصها الدائم على دعم الجيش في مختلف المجالات.

ونوّه كلّ من السفيرين RAMPLING وRichard، بكفاءة الجيش اللبناني وإنجازاته المميزة في ضبط الحدود اللبنانية، وأعربا عن مواصلة بلديهما تقديم الدعم اللازم للجيش لتنفيذ مهماته، دفاعاً عن لبنان وحفاظاً على أمنه استقراره وسلامة أراضيه.