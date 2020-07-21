اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية والكندية لحماية الحدود البرية

الثلاثاء, 24 تشرين الثاني 2020

ترأس قائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة اجتماع لجنة الإشراف العليا على برنامج المساعدات لحماية الحدود البرية، بحضور السفير البريطاني السيد Chris RAMPLING والسفيرة الأميركية السيدة Dorothy SHEA وسفيرة كندا في لبنان السيدة CHASTENAY Chantal، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك.

وأشاد السفراء RAMPLING وSHEA و CHASTENAYبدور الجيش اللبناني في حفظ أمن الحدود ومكافحة أعمال التهريب ومحاولات التسلل، وأدائه المميز في مواجهة التنظيمات الإرهابية حفاظاً على أمن لبنان واستقراره. وأكدوا أن بلدانهم ملتزمةٌ بدعم الجيش وتعزيز قدراته على مختلف الأصعدة وبخاصة في مجال مراقبة الحدود وضبطها.

من جهته أشاد العماد عون بجهود الضباط والعسكريين في حفظ الأمن خلال هذه المرحلة المليئة بالأزمات الاجتماعية والاقتصادية، متوجهاً بالشكر إلى السلطات الأميركية والبريطانية والكندية على مواصلة تنفيذ برنامج المساعدات الخاصة بتجهيز أفواج الحدود البرية، وعلى دعمها المستمر لمساعدة الجيش اللبناني في مراقبة الحدود وضبطها بفاعلية.