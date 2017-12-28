اجتماع لجنة الاشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية في اليرزة

الاثنين, 29 كانون الثاني 2018

عُقد قبل ظهر اليوم في اليرزة، اجتماع لجنة الاشراف العليا على برنامج المساعدات الأميركية والبريطانية الخاص بحماية الحدود البرية، حضره عضو المجلس العسكري اللواء الركن جورج شريم ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفيرة الأميركية السيدة Elisabeth Richard والسفير البريطاني السيدHugo Shorter ، إلى جانب أعضاء فريق العمل المشترك. وقد جرى خلال الاجتماع عرض المراحل التي تم تنفيذها من البرنامج والخطوات المقبلة لتلبية احتياجات الأفواج المكلّفة بضبط الحدود البرية. وقد أثنى اللواء الركن شريم على جهود كلّ من السفيرة Richard والسفيرShorter في هذا الإطار، وتوجّه بالشكر والتقدير إلى السلطات الأميركية والبريطانية على الدعم المتواصل للجيش اللبناني بالمعدات والتقنيات الحديثة، ما أسهم بشكل فاعل في زيادة قدرة هذه الأفواج على الإمساك بالحدود، واتخاذ زمام المبادرة في أيّ ظرف من الظروف.