احتفالات عسكرية رمزية في اليرزة وقيادات المناطق لمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش

الاثنين, 31 تموز 2017

لمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لتأسيس الجيش، أقيم احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، ترأسه اللواء الركن حاتم ملّاك رئيس الأركان ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحضره نواب رئيس الأركان وضباط أجهزة القيادة، حيث تلا رئيس الأركان أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين بالمناسبة، واستعرض الوحدات المتمركزة في مبنى القيادة، ثم جرى وضع إكليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على النصب التذكاري لشهداء الجيش في اليرزة.

وفي الإطار عينه، أقيمت احتفالات مماثلة في قيادات المناطق العسكرية، جرى خلالها وضع إكليل من الزهر على نصب الشهداء في كل منطقة، وإحياء ذكراهم بحضور شخصيات رسمية وروحية.

كما قامت وفود عسكرية بوضع أكاليل من الزهر باسم العماد قائد الجيش على أضرحة قادة الجيش السابقين المتوفين وهم: الرئيس اللواء فؤاد شهاب في بلدة غزير، العماد جان نجيم في بلدة كفرتيه، اللواء عادل شهاب في رأس النبع، العماد إميل البستاني في حارة صخر، العماد اسكندر غانم في بلدة صغبين، العماد حنا سعيد في بلدة القليعة – مرجعيون، والعماد ابراهيم طنوس في بلدة القطلبة – عندقت، والعماد فكتور خوري في بلدة عمشيت.