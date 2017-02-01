الثلاثاء, 28 آذار 2017

أقيم قبل ظهر اليوم في قاعدة رياق الجوّية، احتفال بدء الأعمال بإعادة تأهيل مركز تدريب أفواج الحدود البرّية، بدعم من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، حضره العميد الركن خالد طربين ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، ومفوض شؤون سياسات الجوار الأوروبية ومفاوضات التوسع في الاتحاد الأوروبي السيد Johannes HAHN، وسفيرة الاتحاد الأوروبي السيدة Christina Lassen، ومدير الحوار حول الهجرة والتعاون في المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة السيد Martijn PLUIM، وممثلون عن منظمات دولية وسفارات، إلى جانب ممثلي الوزارات والوكالات والأجهزة المعنية بضبط الحدود، وعددٍ من ضباط الجيش والأجهزة الأمنية.

استهل الحفل بعزف النشيد الوطني اللبناني ونشيد الاتحاد الأوروبي، ثمّ ألقى السيد HAHN كلمة نوّه فيها بالتعاون القائم بين لبنان والاتحاد الأوروبي في مجال إدارة الحدود، وبمشاركة الجيش اللبناني الفاعلة في إنشاء هذا المركز، لافتاً إلى إدراج مسألة الأمن والتنمية الاقتصادية والهجرة في أولويات هذا التعاون. كذلك، ألقى السيد PLUIM كلمة شكر فيها الجيش اللبناني على تفانيه من أجل تحقيق هذه الخطوة، وأكد التزام الاتحاد الأوروبي الواضح تجاه لبنان في سعيه إلى تأمين الأمن والازدهار، مشيراً الى أنّ مركز (ICMPD) يسعى إلى تقديم المزيد من الدعم اللازم مستقبلاً، بما يكفل إلى حدٍّ كبير ضبط الحدود لمنع تسلّل الإرهابيين والهجرة غير الشرعية. من جهته، ألقى العميد الركن طربين كلمة شكر فيها الاتحاد الأوروبي على دعمه المتواصل للجيش والأجهزة الأمنية اللبنانية، مؤكداً أنّ هذا الإنجاز النوعي في مسيرة التعاون بين الجيش والاتحاد الأوروبي، وبمتابعة حثيثة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة، يعتبر خطوة متقدّمة على طريق إنجاح مشروع الإدارة المتكاملة لضبط الحدود اللبنانية، وبالتالي دعم جهود الجيش المتواصلة لمكافحة الارهاب والحفاظ على استقرار لبنان في هذه المرحلة، آملاً أن يستمر هذا التعاون بزخم واندفاع في المراحل المقبلة، بما يخدم أمن لبنان والدول الأوروبية ومصالحهم.