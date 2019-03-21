اختتام أعمال المؤتمر التاسع

الجمعة, 29 آذار 2019

اختتمت قبل ظهر اليوم في لو رويال أوتيل - الضبية، أعمال المؤتمر التاسـع حول " الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع 2019 (AISD)"، بإعلان التوصيات النهائية من قبل مجموعات العمل.

تلا ذلك حفل تكريم للجهات الراعية والمموِّلة للمؤتمر، حضره نائب رئيس الأركان للعديد العميد الركن خليل يحي ممثلاً قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلون عن الشركات المموِّلة، إلى جانب مسؤولي مراكز الدراسات والأبحاث والفاعليات التي شاركت في المؤتمر، وشخصيات إعلامية وفكرية وثقافية.

وقد ألقى رئيس اللجنة العامة للمؤتمر العميد الركن سعيد القزح كلمة بالمناسبة، شكر فيها الجهات الراعية، وجميع الذين شاركوا في أعماله وساهموا في إنجاحه. كما عرض نتائجه الإيجابية، لا سيّما تبادل الطروحات والأفكار حول "الذكاء الاصطناعي في الأمن والدفاع 2019 (AISD)".