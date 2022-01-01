اختتام تمرين Resolute Union 2022 بمناورة في حقل رماية حنوش

الجمعة, 22 تموز 2022

في ختام التمرين المشترك Resolute Union 2022 الذي استمر 11 يوماً وشاركت فيه وحدات من الجيش اللبناني وعناصر من الجيش الأميركي والقوات الخاصة الملكية الأردنية وطيارون أردنيون، نفذت وحدات من: القوات البحرية والقوات الجوية وفوج مغاوير البحر وفوج المجوقل وفوج المدرعات الأول وفوج المدفعية الثاني وفوج الهندسة بالاشتراك مع العناصر الأردنية، مناورة ختامية بالذخيرة الحية في حقل رماية حنوش بحضور عدد من الضباط.

تضمنت المناورة فرضية مهاجمة مجموعة إرهابية متمركزة في مبنى سكني وفرار عدد من عناصرها عبر البحر بحيث يتم اعتراضهم وتوقيفهم.

وقد هدفت النشاطات خلال التمرين إلى تفعيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين مختلف المشاركين في مجالات: الغطس، وإتلاف الذخائر، والبحث والإنقاذ، واعتراض السفن وتفتيشها، والتعاون العسكري- المدني، والأدلة الجنائية، وطب الغطس.