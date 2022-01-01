اختتام تمرين SOFEX 2022 في مناطق لبنانية مختلفة

الجمعة, 11 تشرين الثاني 2022

اختُتم اليوم تمرين SOFEX 2022 الذي نفذته وحدات الجيش في إطار التمرين السنوي حول مفهوم العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب. فقد نفذت الأفواج الخاصة عملية تحاكي فرضية إلقاء القبض على مجموعة إرهابية في قناة باكيش- بسكنتا بعد قيامها على مدى عدة أيام بتنفيذ عمليات خداعية وإرهابية في جميع الأراضي اللبنانية بهدف تضليل القوى الأمنية عن مخططاتها الإرهابية التي كانت تنوي تنفيذها.

وكانت الوحدات العسكرية قد نفذت مناورات في مناطق: جبل لبنان، بيروت، الشمال، البقاع، الجنوب، تحاكي فرضيات القضاء على مجموعات إرهابية قامت باقتحام مؤسسات عامة وخاصة مختلفة، وإلقاء القبض على إرهابيين بعد دخولهم عنوةً إلى عدد من المصارف في سياق مخطط يهدف إلى تمويل عملياتهم الإرهابية، والتعامل مع مخلين بالأمن ومرتكبي أعمال شغب. هَدَفَ هذا التمرين إلى رفع مستوى جهوزية العناصر والوحدات ولا سيما الأفواج الخاصة لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية، والحفاظ على الأمن والاستقرار في جميع الأراضي اللبنانية.