اختتام ورشة عمل بعنوان الأمن البيئي في كلية فؤاد شهاب للقيادة والأركان

الأربعاء, 02 تشرين الثاني 2022

اختُتمت اليوم ورشة عمل بعنوان "الأمن البيئي" نظمها مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في الجيش بالتعاون مع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية، ونادي بيروت بيلدرز - الليونز، بحضور مدير المركز العميد الركن الإداري باسم الأحمدية ممثلًا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وممثلين عن الجامعة اللبنانية والجامعات الوطنية والنادي وضباط الجيش.

وألقى ممثل قائد الجيش كلمة جاء فيها: "إنّ تَوَلّي المؤسسة العسكرية مهمةَ حفظِ أمن لبنان واستقراره، والدفاعِ عنه في وجه أعدائه ولا سيما العدوّ الإسرائيلي والإرهاب، لم يُثْنِها يومًا عن متابعة الشأن البيئي. لذا تقوم دومًا بمبادراتٍ في هذا الاتّجاه، ليس فقط على صعيد ورشات العمل والمحاضرات المتّصلة بحماية البيئة، إنما أيضًا عبر خطوات عملية مثل تنظيف الشواطئ والأحراج وغيرها من المواقع الطبيعية والأثرية".

كما ألقى كل من عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية الدكتور كميل حبيب ورئيس نادي بيروت بيلدرز - الليونز محمد قبرصلي كلمةً شدد فيها على أهمية الشأن البيئي في بناء الوطن والمجتمع، ودور الجيش الفاعل على هذا الصعيد.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين وتبادل الدروع.