اختتام ورشة عمل حول القضاء الإداري وتكامله مع مؤسسات وزارة الدفاع الوطني

السبت, 22 أيار 2021

اختتمت اليوم ورشة العمل التي نظمها مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش، برعاية قائد الجيش العماد جوزاف عون، وبالتعاون مع مجلس شورى الدولة، ومصرف لبنان والمعهد الوطني للإدارة والتي عُقدت تحت عنوان القضاء الإداري وتكامله مع عمل مؤسسات وزراة الدفاع الوطني، بمشاركة عدد من المعنيين في الإدارات المذكورة، وضباط الجيش ومحامين وضباط المركز.

ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام شهدت محاضرات تناولت مواضيع يُعنى بها الجيش اللبناني لاسيّما تلك التي تتعلق بالقضاء الإداري ومجلس شورى الدولة، ومخاصمة الدولة، والإدارة في الظروف الإستثنائية، والمنازعات الإدارية مع وزارة الدفاع، والمصادرات لصالح الجيش اللبناني، والإستملاك أصوله وإجراءاته، مبدأ الشرعية وحدوده، ودور معهد الإدارة في تحديث الأنظمة الإدارية للدولة، والإدارة المالية في ظل الظروف الإستثنائية واللاحصرية الإدارية.

وألقى ممثل قائد الجيش مدير مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن بيار صعب كلمة ركز فيها على أهمية تطبيق أحكام القضاء الإداري وتبنّي التوصيات الصادرة عن ورشة العمل لجهة تحديث القوانين والأنظمة وتطويرها تحقيقاً للشفافية وسيادة القانون وصوناً لحقوق المؤسسة العسكرية.

وفي الختام تم توزيع الشهادات على المشاركين وتبادل الدروع.